التحريات الأولية: بقايا سيجارة مشتعلة وراء حريق قطعة أرض بأطفيح

أشارت التحريات الأولية إلى أن بقايا سيجارة مشتعلة وراء حريق قطعة أرض بمركز أطفيح، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أيه خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.





تلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا باندلاع النيران بقطعة أرض بمركز أطفيح، وعلى الفور تم الدفع برجال الحماية المدنية وصحبتهم سيارتين إطفاء، وتبين أن الحريق على مساحة 10 أمتار، بمخلفات قصب، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.



