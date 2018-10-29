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التحريات الأولية: بقايا سيجارة مشتعلة وراء حريق قطعة أرض بأطفيح

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:43 م
التحريات الأولية: بقايا سيجارة مشتعلة وراء حريق قطعة أرض بأطفيح
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إيمان عبد العاطي
 
أشارت التحريات الأولية إلى أن بقايا سيجارة مشتعلة وراء حريق قطعة أرض بمركز أطفيح، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أيه خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة. 

تلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا باندلاع النيران بقطعة أرض بمركز أطفيح، وعلى الفور تم الدفع برجال الحماية المدنية وصحبتهم سيارتين إطفاء، وتبين أن الحريق على مساحة 10 أمتار، بمخلفات قصب، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية. 

وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة، لتباشر النيابة العامة التحقيقات. 
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