أشرف عبدالباقي يعلن موعد أول عروض "جريما في المعادي" على مسرح الريحاني

أعلن الفنان أشرف عبدالباقي، عن بدء أول عروض مسرحيته الجديدة "جريما في المعادي"، يوم الخميس الموافق 1 من نوفمبر المقبل، ويقدم من خلالها فرقته المسرحية الجديدة، وتقام العروض على مسرح الريحاني بوسط القاهرة.

وأضاف "عبدالباقي" خلال المؤتمر الصحفي المقام حالياً، أن اسم المسرحية هو "جريما في المعادي"، مؤكداً أن الخطأ في كتابة كلمة "جريمة" مقصود، حيث تحمل المسرحية شعار "مسرحية كلها غلط"، وقال مازحاً: "لازم الغلط يتعمل صح".

وتابع "عبدالباقي" أنه قرر إقامة عرض خاص بحضور وسائل الإعلام والصحفيين، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي، مشيراً إلى أن المسرحية تتكون من فصلين، يؤدي كل منهما فرقة مسرحية مختلفة عن الأخرى، ولكنهما يقدمان العرض ذاته.