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"الشعبي العراقي" يعلن حالة التأهب على الحدود مع سوريا

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:34 م
الشعبي العراقي يعلن حالة التأهب على الحدود مع سوريا
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وكالات
 

أعلنت مديرية العمليات المركزية في هيئة الحشد الشعبي بالعراق، اليوم الاثنين، حالة التأهب على

الحدود العراقية السورية بعد سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مواقع تابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية".

وذكرت المديرية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن "كافة قطاعات الحشد الشعبي على

الحدود العراقية السورية أعلنت حالة التأهب عقب التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة وسقوط مواقع تابعة

 لقوات سوريا الديمقراطية بيد التنظيم الإرهابي".

وأضاف البيان، أنه تم تعزيز القوات المتواجدة على الحدود تحسبا لأي طارئ ومواجهة أي تحرك للعناصر

 الإرهابية، مؤكدا أن الوضع حاليا تحت السيطرة وأن قوات الحشد الشعبي في محور غرب الأنبار تؤدي مهامها 

على أكمل وجه".


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