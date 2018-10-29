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أردوغان يفتتح مطار دولي جديد بإسطنبول

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:26 م
أردوغان يفتتح مطار دولي جديد بإسطنبول
رجب طيب أردوغان
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وكالات
 

فتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "مطار إسطنبول" بمراسم رسمية وسط احتفالية ضخمة، وبمشاركة زعماء العديد من الدول والحكومات.

وأعلن الرئيس أردوغان، خلال المراسم اليوم الإثنين، أن اسم المطار الجديد هو "مطار إسطنبول".

وأوضح أردوغان: "أطلقنا على المطار الجديد الذي يعد صرحا كبيرا اسم إسطنبول نسبة إلى هذه المدينة الفريدة".

وأكد بالقول "تركيا عازمة على أن تكون ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم ورمزا للسلام والاطمئنان والأمن والرفاهية في منطقتها والعالم أيضا".

وسيتم إنشاء المطار على أربع مراحل، على أن تكتمل كافة المراحل عام 2028.

وتبلغ مساحة مطار إسطنبول الجديد 76.5 مليون متر مربع وسيكون الأكبر عالميا عند اكتمال كافة مرافقه.
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