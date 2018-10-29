الأمن يقبض على شخص يشتبه بعلاقته بتفجير العاصمة (فيديو و صورة)‬









تمكن رجال الأمن منذ قليل، من إلقاء القبض على شخص يشتبه في علاقته بالتفجير الذي جد بعد ظهر اليوم الإثنين 29 أكتوبر 2018 بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة.





و قد تم اعتقال المشتبه به في محيط العملية المنفذة من قبل إنتحارية عزباء تبلغ من العمر 30 عاما و تدعى 'منى قبلة'، و هي أصيلة معتمدية سيدي علوان التابعة لولاية المهدية.





و يجدر التذكير، بأن تفجيرا إنتحاريا كان قد وقع اليوم بالعاصمة، و أسفر عن إصابة 8 أمنيين و أمنيين إثنين بجروح متفاوتة الخطورة، تم إثرها نقلهم جميعا إلى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة والمستشفى العسكري.



