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الأمن يقبض على شخص يشتبه بعلاقته بتفجير العاصمة (فيديو و صورة)‬

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:40 م
الأمن يقبض على شخص يشتبه بعلاقته بتفجير العاصمة (فيديو و صورة)‬
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مروى الجلاصي
 


تمكن رجال الأمن منذ قليل، من إلقاء القبض على شخص يشتبه في علاقته بالتفجير الذي جد بعد ظهر اليوم الإثنين 29 أكتوبر 2018 بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة.

و قد تم اعتقال المشتبه به في محيط العملية المنفذة من قبل إنتحارية عزباء تبلغ من العمر 30 عاما و تدعى 'منى قبلة'، و هي أصيلة معتمدية سيدي علوان التابعة لولاية المهدية.

و يجدر التذكير، بأن تفجيرا إنتحاريا كان قد وقع اليوم بالعاصمة، و أسفر عن إصابة 8 أمنيين و أمنيين إثنين بجروح متفاوتة الخطورة، تم إثرها نقلهم جميعا إلى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة والمستشفى العسكري.

الأمن يقبض على شخص يشتبه بعلاقته بتفجير العاصمة (فيديو و صورة)‬
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