ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

بدء مؤتمر مسرحية "جريما في المعادي" على مسرح الريحاني (صور)

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:33 م
بدء مؤتمر مسرحية جريما في المعادي على مسرح الريحاني (صور)
أشرف عبدالباقي
طباعة
ساره إبراهيم تصوير ياسمين عليوة
 

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل العرض المسرحي "جريما في المعادي" الذي يقدمه الفنان أشرف عبدالباقي، مع فرقته المسرحية الجديدة، على مسرح الريحاني بوسط القاهرة، بحضور د. محمود سامي مدرس الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية، و3 أعضاء من فرقته، الفنانة ياسمين سمير، والفنان عماد إسماعيل، والفنان حكيم.

 

بدأ المؤتمر بكلمة الفنان أشرف عبدالباقي، وجه من خلالها الشكر لحضور المؤتمر وداعبهم قائلاً: "فيه كتير منكوا أعرفهم بقالي سنين"، وأضاف أن مسرح نجيب الريحاني، يحمل معزة خاصة في قلبه، حيث شهد بدايته من خلال مسرحية "خشب الورد" عام 1987، مؤكداً أن شارع عماد الدين له مكانة خاصة بالمسرح، حيث اشتهر بوحود أشهر المسارح قديماً، ولا يبقى منها سوى مسرح "الريحاني".

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
21:30
-
انتر ميلان
كأس زايد للأندية الأبطال
الإسماعيلي - مصر
0
x
19:00
0
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السعودية
0
x
19:00
0
النفط - العراق
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/29/2018 7:50:01 PM