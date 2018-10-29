بدء مؤتمر مسرحية "جريما في المعادي" على مسرح الريحاني (صور)

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل العرض المسرحي "جريما في المعادي" الذي يقدمه الفنان أشرف عبدالباقي، مع فرقته المسرحية الجديدة، على مسرح الريحاني بوسط القاهرة، بحضور د. محمود سامي مدرس الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية، و3 أعضاء من فرقته، الفنانة ياسمين سمير، والفنان عماد إسماعيل، والفنان حكيم.

بدأ المؤتمر بكلمة الفنان أشرف عبدالباقي، وجه من خلالها الشكر لحضور المؤتمر وداعبهم قائلاً: "فيه كتير منكوا أعرفهم بقالي سنين"، وأضاف أن مسرح نجيب الريحاني، يحمل معزة خاصة في قلبه، حيث شهد بدايته من خلال مسرحية "خشب الورد" عام 1987، مؤكداً أن شارع عماد الدين له مكانة خاصة بالمسرح، حيث اشتهر بوحود أشهر المسارح قديماً، ولا يبقى منها سوى مسرح "الريحاني".