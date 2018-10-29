عاجل.. حسام حسن مديرا فنيا لبيراميدز

أعلن نادي بيراميدز تعيين حسام حسن مديًرا فنيًا للفريق الأول خلفا للمدرب الأرجنتيني لافولبي.





كما تقرر تعيين ابراهيم حسن مديرا للكرة بالفريق.





وكتبت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز عبر موقع فيس بوك :" نرحب بتوأم الكرة المصرية حسام حسن مديرا فنيا لبيراميدز وابراهيم حسن مديرا للكرة".





يذكر أن حسام حسن أعلن صباح اليوم السبت، استقالته من تدريب المصري البورسعيدي، لعدة أسباب أبرزها عدم لعب المصري مبارياته على ستاد بورسعيد.



