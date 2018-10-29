مفاجأة عن تصوير المشاهد الإباحية في مسلسل Game of Thrones

تعد شبكة HBO من أكثر الشبكات الأمريكية إثارة، نظرا لما تتضمنه عروضها من مشاهد حميمية كثيرة منها على سبيل المثال مسلسلي Game of Thrones و The Deuce.

وأعلنت الشبكة عن تعيين مراقبا للمشاهد الحميمية لضمان الأمان والراحة والحماية اللازمة للممثلين أثناء تصويرها، وتدعى أليسيا روديس.

ووفقا لما ذكرته مجلة Rolling Stone، بعد تعيين أليسيا روديس منسقة للمشاهد الحميمية في مسلسل The Deuce قررت شبكة HBO أن يكون لديها مراقبا للمشاهد الحميمية في جميع عروضها التي تتضمن مشاهد حميمية بين أبطالها.

فمن هي أليسيا روديس، ولماذا تم اختيارها بالتحديد لتولي هذه المهمة؟ في السطور التالية نرصد لكم معلومات عن أليسيا روديس وفقا لما ورد في IMDb:

أليسيا روديس منسقة مشاهد حميمية، اشتهرت بعملها في مسلسل The Deuce التابع لشبكة HBO.

إلى جانب كونها مراقبا للمشاهد الحميمية، تعمل روديس كمنفذة حيل وممثلة أيضا ويشمل دورها على الصعيد الدولي المساعدة في توفير أفضل معالجة ممكنة للمشاهد الحميمية في مواقع التصوير كي تصبح آمنة وفعالة دون تعرض الأبطال لأذى جسدي.

قادتها تجربتها في التمثيل وكمصممة معارك إلى عملها كمراقبة للمشاهد الرومانسية والحميمية وتلك التي تتضمن إيحاءات وعنف جسدي، فهي منسقة مشاهد حميمية وشريكة في تكوين مؤسسة Intimacy Directors International حيث تعمل وزملاءها مع آخرين من علماء النفس والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم لوضع أفضل المعايير لمعالجة المشاهد العارية والحميمية لمنع المضايقات في موقع التصوير، وتقديم النصائح حول كيفية تطبيق أفضل الممارسات الممكنة والوقاية من التحرش الجنسي في المسرح ومواقع تصوير الأفلام على المستوى الدولي.

ويشمل دورها مراجعة السيناريو، والحديث مع الممثلين حول كيفية تصوير المشاهد الحميمية، وتجتمع بالأبطال لمناقشة المشاهد التي تتم إضافتها في نفس اليوم، وتحرص روديس على التأكد من موافقة الممثلين على أداء تلك المشاهد قبل المضي قدما.

وتقول روديس: "أنا هنا لأكون صوت للممثلين الذين يشعرون بأن ليس لديهم صوتا، وأنا هنا أيضا من أجل المنتجين للتأكد أنهم يبذلون قصارى جهدهم لتوفير بيئة عمل آمنة.

شوهدت أعمال روديس في السينما والتليفزيون، كما وضعت برامجا تدريبية في العديد من المدارس والجامعات مثل مدرسة Yale للدراما و مدرسة The Juilliard وجامعة نيويورك ومعهد Cincinnati Conservatory للموسيقى وجامعة Wright State بولاية ميتشيجان وجامعة Pace وغيرها.