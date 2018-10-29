نجم روما يهاجم هامسيك

رد خوان جيسوس نجم روما على ماريك هامسيك نجم نابولي الذي صرح أن فريقه سيطر على المباراة التي جمعتهما بالجيالوروسي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما وأكد أنهم لم يصنعوا أي فرصة خطيرة وأن الكثيرين شعروا بأن نابولي كان يستحق الفوز على روما، ولكن في الوقت الذي أكد فيه خوان جيسوس أن البارتينوبي كان يسيطر على المباراة في سان باولو، إلا أنه أشار إلى أن استحواذهم كان سلبي.





وقال في تصريحات صحفية نقلها موقع فوتبول إيطاليا : "هل عانى روما كثيرا؟ في الشوط الثاني، نعم لكن في الشوط الأول أظهرنا شخصيتنا ولعبنا بشكل جيد للغاية، كان علينا أن نفعل الشيء نفسه في الشوط الثاني. هل نجح نابولي أكثر؟ أنا لست خبيرًا في اللياقة البدنية ولكن كل شخص لديه نفس الوظائف".





وأضاف : "المهم هو أن نفعل ما يتعين علينا القيام به وهو عملنا. لا أعتقد أنها مسألة إعداد. نحن ركضنا بشكل جيد. دي روسي لاعب مختلف عن كريستانت لكن الأمر متروك للمدرب لاختيار التشكيل وأولئك الذين شاركوا قاموا بعمل جيد".





واختتم جيسوس تصريحاته قائلاً : "التعادل ضروري للبدء من جديد؟ لا يمكننا أن نكون سعداء بذلك. لعب نابولي بشكل جيد وفعل كذلك في باريس. يجب علينا دائما أن نفعل ما هو أفضل. عانينا وسيطر نابولي على المباراة ولكننا دافعنا بشكل جيد ولم يصنع نابولي أي فرص حقيقية. لقد أزعجناهم في الشوط الأول ".



