أسعار حلاوة المولد تبدء من 40 إلى 1950 جنيه بالمحلات

تحتفل مصر في 20 نوفمبر المقبل بالمولد النبوى الشريف الذى يوافق اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول من العام الهجري 1440.





وتراوحت أسعار علبة الحلوى من 40 إلى 1950 جنيها، حيث تتراوحت أسعار العلب الكبيرة والفاخرة من 890 إلى 1950 جنيها، حيث يختلف السعر حسب الوزن والأصناف وطريقة التقديم سواء علبة أو صندوق.





ويقدم العبد نحو 12 نوعا من العلب الجاهزة تختلف حسب الأصناف وعددها ومنها:





- علبة مولد مشكل رقم ٧، والتي تحتوي على 8 أصناف بسعر ٤٥ جنيها.





- علبة مولد مشكل رقم ٦، والتي تحتوي على 12 صنفا بـ 70 جنيها.





- علبة مولد مشكل رقم ٥، والتي تحتوي على 15 صنفا، بسعر ١٠٥ جنيهات.





- علبة مولد مشكل رقم 4، والتي تحتوي على 14 صنفا، بسعر ١٦٥ جنيها.





- علبة مولد مشكل رقم ٣، والتي تحتوي على 16 صنفا، بسعر ٢٢٠ جنيها.





- علبة مولد مشكل رقم ٢، والتي تحتوي على 21 صنفا، بسعر٣١٠ جنيهات.





- علبة مولد مشكل رقم1، والتي تحتوي على 22 صنفا، بسعر 400 جنيه.





- علبة صفيح عروسة صغير بسعر 450 جنيها، وتحتوي على:





٥ لديدة ميني - 5 حمام ميني - 3 بسيمة بندق ميني - 4 جيلي ميني - طبق ملبن مشكل بندق + فسدق صغير - طبق ملبن حبل عين جمل صغير - 6 فولية صوابع ميني - 6 سمسمية صوابع ميني - 2 فسدقية صوابع ميني - 3 بندقية صوابع ميني - 2 لوزية صوابع ميني - 4 حمصية صوابع ميني.





- علبة صفيح عروسة كبير بسعر 680 جنيها، وتحتوي على:





لفة 2 قرص حمصية - طبق فولية كبير - طبق سمسمية كبير - طبق حمصية كبير - طبق لديدة - طبق حمام - طبق بسيمة بندق صغير - طبق بسيمة فسدق صغير - طبق ملبن بندق صغير - طبق ملبن فسدق صغير - 2 طبق ملبن حبل عين جمل صغير - 5 جيلي ميني - طبق مشمشية جوز هند فسدق - قرص لوزية - قرص فسدقية - قرص بندقية - قرص كاجو.





- علبة هدايا أزرق بسعر 510 جنيهات، مكونة من:





٤ أقراص حمصية ميني - ٢ قرص سمسم ميني - ٣ أقراص علف مخصوص ميني - ٣ لديدة ميني - ٣ حمام ميني - ٢ بسيمة بندق ميني - ٢ بسيمة فسدق ميني - ٣ جيلي ميني - طبق ملبن بندق صغير - طبق ملبن فسدق صغير - ٢ طبق ملبن حبل عين جمل صغير -5 فولية صوابع ميني - ٥ سمسمية صوابع ميني - ٢ فسدقية صوابع ميني - 3 بندقية صوابع ميني - ٢ لوزية صوابع ميني - ٥ حمصية صوابع ميني.





- علبة هدايا نبيتي بسعر 670 جنيها، مكونة من:





لفة 2 قرص حمصية - قرص علف لوز صغير - طبق فولية كبير - طبق سمسمية صغير - طبق حمصية صغير - طبق جيلي فواكه - طبق ملبن بندق صغير - طبق ملبن فسدق صغير - 3 أطباق ملبن حبل عين جمل صغير - 2 طبق بسيمة بندق صغير - 2 طبق بسيمة فسدق صغير - 2 طبق لديدة - طبق حمام - قرص بندقية - قرص فسدقية - قرص لوزية - قرص كاجو.





- علبة هدايا أخضر بسعر 870 جنيها مكونة من:





لفة 2 قرص حمصية - قرص علف لوز كبير - طبق فولية كبير - طبق سمسمية صغير - طبق حمصية صغير - 2 طبق جيلي فواكه - طبق ملبن بندق صغير - طبق ملبن فسدق صغير - 3 أطباق ملبن حبل عين جمل صغير - 2 طبق بسيمة بندق صغير - 2 طبق بسيمة فسدق صغير - 2 طبق لديدة - 2 طبق حمام - 3 قرص بندقية - 2 قرص فسدقية - قرص لوزية - قرص كاجو.





وقدم محلات "حلواني تسيباس" الاسعار التالية:





- علبة حلوى المولد 8 أصناف بسعر 40 جنيها.





- علبة حلوى مولد لوكس صغيرة 21 صنفا بسعر 290 جنيها.





- علبة حلوى مولد لوكس وسط 28 صنفا بسعر 350 جنيها.





- علبة حلوى مولد لوكس كبيرة 30 صنفا بسعر 450 جنيها.





- علبة حلوى مولد فاخرة صغيرة، 43 صنفا بسعر 585 جنيها.





- علبة حلوى مولد فاخرة وسط 50 صنفا، بسعر 790 جنيها.





- علبه حلوى مولد فاخرة كبيرة 60 صنفا، بسعر 1600 جنيه.





وسجلت محلات "حلواني لابوار" الاسعار التالية





- علبة حلوى المولد صغيرة (1 كيلو تقريبا) بسعر 200 جنيه.





- علبة حلوى المولد كرتون وسط (2 كيلو تقريبا) بسعر 365 جنيها.





- علبة حلوى المولد صفيح وسط (2 كيلو تقريبا) بسعر 400 جنيه.





- علبة حلوى المولد كرتون كبيرة (3 كيلو تقريبا) بسعر 475 جنيها.





- علبة حلوى المولد حجم عائلي (4 كبلو تقريبا) بسعر 625 جنيها.





- علبة حلوى مولد علبة "إمبلاج كرتون" صغيرة فاخرة، بسعر 900 جنيه، وتتكون من:





2.5 كيلو حلاوة مولد، وكيس عروسة وبلح محشو لوز 250 جراما، وكيس نوجة مشكل 250 جراما، ومعلقة نحاس وطبق نحاس، وكوستبان قهوة، وعلبة بن.





- علبة حلوى مولد "صندوق مجوهرات" وسط فاخرة، بسعر 1600 جنيه، وتتكون من:





3.5 كيلو حلوى، وكيس عروسة وبلح محشو لوز 250 جراما، وكيس نوجة مشكل 250 جراما، ومعلقة نحاس وطبق نحاس، وكوستبان قهوة، وعلبة بن.





- علبة حلوى مولد "صندوق مجوهرات" كبير فاخر، بسعر 1950 جنيها، وتتكون من:





5 كيلو حلوى، وكيس عروسة وبلح محشو لوز 500 جرام، وكيس نوجة مشكل 500 جرام، و2 معلقة نحاس و2 طبق نحاس، و2 كوستبان قهوة، وعلبة بن.