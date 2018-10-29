محافظ الإسكندرية يشهد حفل زفاف 100 عريس وعروسة من غير القادرين (صور)

شهد اليوم الاثنين الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، حفل الزفاف الجماعي السنوي للأيتام، والذي نظمه نادي روتاري الإسكندرية مارين وجمعية الريادة للتنمية للسنة التاسعة على التوالي لـ ١٠٠ عريس وعروس من الأيتام وغير القادرين.





وقدم المحافظ وفق بيان إعلامي من المحافظة التهنئة للعرائس معربًا عن سعادته الغامرة بمشاركته فرحتهم، ومتمنيا لهم حياة زوجية سعيدة، وقال " فرحتكم اليوم هي فرحة الإسكندرية جميعا ولن تتخيلو سعادتنا بوجودنا وسطكم والتي تعطينا جميعا طاقة إيجابية كبيرة جدا "، مضيفًا " اليوم هو بداية حقيقية لحياتكم وستكونون بالتأكيد خطوة أساسية في بناء بلدكم ".

وشكر "قنصوة" كل من ساهم وقام بتنظيم هذا الحفل الكبير لرسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور فى نفوس الأيتام وعائلاتهم، مؤكدا أن المجتمع المدني بالإسكندرية أصحاب أفكار رائدة ويبذل مجهودا كبيرا في تقديم الدعم في كافة المشروعات والفاعليات فهو يعي جيدا كيف يعمل ويقدم نموذج رائد يحاكي به العالم كله.

وحرص المحافظ على مصافحة العرائس جميعا والتقاط الصور التذكارية معهم، لإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم، وتأكيدا على اهتمام الدولة بكامل أجهزتها بالأيتام وغير القادرين وتوفير الحياة الكريمة لهم.