ترامب يهدد الصحفيين في "الهالوين"

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسالة غير مباشرة للصحفيين، على هامش احتفاله بعيد "الهالوين" داخل البيت الأبيض، أمس الأحد.

واقترض ترامب عصا عليها رأس ثعبان، من إحدى طفلتين موجودتين في الاحتفالية، كانتا مرتديتان الزي الفرعوني، ثم وجهها ناحية المصورين ووسائل الإعلام، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وقام ترامب بالتلويح بالعصا ناحية المصورين في كل الاتجاهات، ثم سأل الفتاتين: "هل تعرفان ما أفعله".



