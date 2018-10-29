ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ترامب يهدد الصحفيين في "الهالوين"

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:18 م
ترامب يهدد الصحفيين في الهالوين
طباعة
وكالات
 

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسالة غير مباشرة للصحفيين، على هامش احتفاله بعيد "الهالوين" داخل البيت الأبيض، أمس الأحد.


واقترض ترامب عصا عليها رأس ثعبان، من إحدى طفلتين موجودتين في الاحتفالية، كانتا مرتديتان الزي الفرعوني، ثم وجهها ناحية المصورين ووسائل الإعلام، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وقام ترامب بالتلويح بالعصا ناحية المصورين في كل الاتجاهات، ثم سأل الفتاتين: "هل تعرفان ما أفعله".


وأثارت إشارة ترامب، جدلا واسعا بين العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حاول البعض تفسير ما فعله، وهو أنه يلقي بتعويذة على وسائل الإعلام الكاذبة، للتخلص منهم.

واحتفل دونالد ترامب وقرينته ميلانيا ترامب، أمس الأحد، بعيد "الهالوين"، بتزيين البيت الأبيض، وتوزيع الحلوى على الأطفال.

وكان الرئيس الأمريكي ها​جم وسائل الإعلام أكثر من مرة، بسبب زعمه أنها تتحيز في تغطيتها الإعلامية تجاهه، وتركز على أخبار الاحتجاجات التي تخرج ضده والانتقادات الموجهة له دون أن تنظر إلى الأصوات المؤيدة له على حد قوله في تصريحات سابقة.    

المزيد عن: يهدد دونالد ترامب الهالويين الصحفيين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
21:30
-
انتر ميلان
كأس زايد للأندية الأبطال
الإسماعيلي - مصر
0
x
19:00
0
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السعودية
0
x
19:00
0
النفط - العراق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/29/2018 7:50:01 PM