ترامب يهدد الصحفيين في "الهالوين"

واقترض ترامب عصا عليها رأس ثعبان، من إحدى طفلتين موجودتين في الاحتفالية، كانتا مرتديتان الزي الفرعوني، ثم وجهها ناحية المصورين ووسائل الإعلام، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقام ترامب بالتلويح بالعصا ناحية المصورين في كل الاتجاهات، ثم سأل الفتاتين: "هل تعرفان ما أفعله".
وأثارت إشارة ترامب، جدلا واسعا بين العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حاول البعض تفسير ما فعله، وهو أنه يلقي بتعويذة على وسائل الإعلام الكاذبة، للتخلص منهم.
واحتفل دونالد ترامب وقرينته ميلانيا ترامب، أمس الأحد، بعيد "الهالوين"، بتزيين البيت الأبيض، وتوزيع الحلوى على الأطفال.
وكان الرئيس الأمريكي هاجم وسائل الإعلام أكثر من مرة، بسبب زعمه أنها تتحيز في تغطيتها الإعلامية تجاهه، وتركز على أخبار الاحتجاجات التي تخرج ضده والانتقادات الموجهة له دون أن تنظر إلى الأصوات المؤيدة له على حد قوله في تصريحات سابقة.