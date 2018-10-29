فيات تطلق الموديل الجديد من سيارتها "500X" بمحركات جديدة

أطلقت شركة فيات الموديل الجديد من أيقونتها 500X الصغيرة بمحركات جديدة والمزيد من التجهيزات.





وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارتها الجديدة، التي تظهر برتوش تصميمية بسيطة، تعتمد على سواعد محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر وبقوة 120 حصان، ومحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.3 لتر وبقوة 150 حصان.





كما تضم باقة الدفع محرك سحب طبيعي سعة 1.6 لتر وبقوة 110 حصان، بالإضافة إلى 3 محركات ديزل بقوة تتراوح من 95 حصان إلى 150 حصان، ويتراوح معدل استهلاك الوقود بين 4.6 6.8 لتر/100 كلم.





ومن ناحية أخرى تعتمد السيارة الجديدة على باقة كبيرة من التجهيزات مثل مصابيح خلفية بتقنية LED والراديو ومساعد السرعة ونظام التعرف على الإشارات المرورية ومساعد الحفاظ على حارة السير.



