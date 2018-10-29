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أعراض نقص الكالسيوم عند الحامل

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:19 م
أعراض نقص الكالسيوم عند الحامل
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هناك عدد من العلامات التي تنذر الحامل بانخفاض معدل الكالسيوم في جسمها، وعلى الحامل الانتباه لهذه الأعراض، وهي:

ضعف الأسنان، وتآكلها والتسوس والتهاب اللثة.
جفاف الجلد في الجسم نتيجة لقلة الكالسيوم.
حركة غير منتظمة للعضلات وحدوث تشنجات.
سُرعة ضربات القلب يُصاحبها ارتفاع في ضغط الدم.
الشعور بألم أسفل البطن عند النهوض من وضع الجلوس.
حدوث خلل في الجهاز العصبي يؤدي إلى ضعف الذاكرة وتقلبات المزاج التي تؤدي للإصابة بالاكتئاب.
جفاف البشرة وخشونتها كما قد تظهر الأكزيما والتهابات جلدية.
ضعف نمو الأظافر وتكسرها.
سهولة كسر العظام وصعوبة في التئامها.
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