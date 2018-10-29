ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المنتخب السعودي الشاب يخوض تحدي المونديال بعزيمة الرجال

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:14 م
المنتخب السعودي الشاب يخوض تحدي المونديال بعزيمة الرجال
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
حقق المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا إنجازًا أكثر من رائع، بتأهله إلى بطولة كأس العالم في بولندا والتي تُقام العام المقبل.

وأعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن بطولة كأس العالم، والتي ستُقام في بولندا بداية من يوم 23 من مايو وتنتهي في 15 من يونيو المقبل، حيث تنطلق البطولة بداية من يوم 18 من رمضان حتى 12 من شهر شوال.

وأبدع المنتخب السعودي تحت 19 عاما في تحقيق الفوز على المنتخب الأسترالي في دور الثمانية بثلاثية مقابل هدف، في مباراة أقيمت على ملعب باتريوت كاندراباجا بإندونيسيا.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي في دور الأربعة، نظيره الياباني يوم الخميس المقبل، حيث يطمح الأخضر في الفوز وذلك من أجل التأهل للمباراة النهائية.

وفي حال اجتاز المنتخب السعودي عقبة منتخب اليابان، فسيواجه الأخضر الفائز من مباراة منتخبي قطر وكوريا الجنوبية في المباراة النهائية والتي تُقام يوم الأحد المقبل.

وحقق المنتخب السعودي العلامة الكاملة في مباريات دور المجموعات حيث هزم منتخب ماليزيا في الجولة الأولى بهدفين لهدف، ثم فاز في الجولة الثانية على المنتخب الصيني بهدف دون رد، وفي الجولة الثالثة هزم منتخب طاجيكستان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.
المزيد عن: مباراة السعودية واستراليا بطولة كأس العالم للشباب في بولندا المنتخب السعودي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
21:30
-
انتر ميلان
كأس زايد للأندية الأبطال
الإسماعيلي - مصر
-
x
19:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السعودية
-
x
19:00
-
النفط - العراق
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/29/2018 6:30:00 PM