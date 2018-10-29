المنتخب السعودي الشاب يخوض تحدي المونديال بعزيمة الرجال

حقق المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا إنجازًا أكثر من رائع، بتأهله إلى بطولة كأس العالم في بولندا والتي تُقام العام المقبل.





وأعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن بطولة كأس العالم، والتي ستُقام في بولندا بداية من يوم 23 من مايو وتنتهي في 15 من يونيو المقبل، حيث تنطلق البطولة بداية من يوم 18 من رمضان حتى 12 من شهر شوال.





وأبدع المنتخب السعودي تحت 19 عاما في تحقيق الفوز على المنتخب الأسترالي في دور الثمانية بثلاثية مقابل هدف، في مباراة أقيمت على ملعب باتريوت كاندراباجا بإندونيسيا.





ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي في دور الأربعة، نظيره الياباني يوم الخميس المقبل، حيث يطمح الأخضر في الفوز وذلك من أجل التأهل للمباراة النهائية.





وفي حال اجتاز المنتخب السعودي عقبة منتخب اليابان، فسيواجه الأخضر الفائز من مباراة منتخبي قطر وكوريا الجنوبية في المباراة النهائية والتي تُقام يوم الأحد المقبل.



