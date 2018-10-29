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نتيجة مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي اليوم الإثنين 29 أكتوبر والقنوات الناقلة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:13 م
نتيجة مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي اليوم الإثنين 29 أكتوبر والقنوات الناقلة
نتيجة مباراة الهلال والنفط
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نرصد نتيجة مباراة الهلال السعودي اليوم أمام نادي النفط العراقي، وذلك في مساء الليلة الإثنين 29 أكتوبر 2018 في ذهاب دور الستة عشر في بطولة كاس زايد للأندية الأبطال، والتي استعد لها الهلال جيدًا، تلعب المباراة على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، على أن تقام مباراة العودة في العراق، ونتابع معكم الأخبار العاجلة.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت مكة على قناة أبو ظبي الرياضية 1 ونحاول تغطية النتيجة فور بدء المباراة مباشرة.

وصل نادي الهلال لتلك المباراة بعد تخطي عقبة الشباب العماني، ووصل نادي النفط لتلك المباراة بعد تخطي عقبة نادي الصفاقسي التونسي.
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