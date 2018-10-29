عملة المكسيك تسجل أدنى مستوى في 4 أشهر

تراجعت عملة المكسيك بأكثر من 2% أمام نظيرتها الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتسجل أدنى مستوى في نحو 4 أشهر.





وجاء هبوط العملة بعد أن صوت المكسيكيون لصالح إلغاء مشروع إنشاء مطار بالعاصمة مكسيكو والذي كان قيد البناء بالفعل بتكلفة 13.3 مليار دولار.





وكان الرئيس المكسيكي "لوبيز أوبرادور" قد دعا إلى هذا التصويت غير الملزم قانونياً، وتعهد باحترام النتيجة.





وشهد مطار " نورمان فوستر" في العاصمة المكسيكية اعتراضاً شديداً من قبل السكان على بنائه.





وبحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط البيزو الأرجنتيني بنسبة 2.3% أمام الدولار ليسجل 19.8013 بيزو وهو أدنى مستوى منذ 2 يوليو الماضي.