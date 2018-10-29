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تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الهلال والنفط (مجانا) | مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط Adu Dhabi Sports

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:11 م
تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الهلال والنفط (مجانا) | مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط Adu Dhabi Sports
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تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الهلال والنفط (مجانا) | مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط Adu Dhabi Sports
يخوض فريق الهلال السعودي مواجهة صعبة أمام ضيفه النفط العراقي، مساء الاثنين، في جولة الذهاب لدور الستة عشر ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الهلال والنفط (مجانا) | مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط Adu Dhabi Sports
يسعى الهلال لحصد نتيجة طيبة في ضيافة ملعب الملز أمام الفريق العراقي الذي فجر مفاجأة في دور الـ32 بالبطولة وأطاح بالصفاقسي التونسي.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الهلال والنفط (مجانا) | مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط Adu Dhabi Sports

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي ومحمد الشامسي.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الهلال والنفط (مجانا) | مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط Adu Dhabi Sports

مشوار الفريقين

تأهل الهلال إلى دور الستة عشر بعد الفوز على الشباب العماني ذهابًا وإيابًا بهدف نظيف في السعودية والنتيجة ذاتها في عمان، وسجل الهدفين محمد البريك والبرازيلي كارلوس إدواردو.

صعد النفط العراقي على حساب الصفاقسي التونسي بعد التعادل بهدف لكل منهما في العراق، ثم التعادل بهدفين لكل منهما في تونس.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الهلال والنفط (مجانا) | مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط Adu Dhabi Sports

الهلال والقوة الضاربة

يسعى الهلال لحصد نتيجة مريحة أمام بطل العراق تجنبًا للمفاجآت وهو ما أكده المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للهلال في حديثه قبل المباراة مشيرًا إلى أن الهلال سيخوض مواجهة صعبة.

ويحشد الهلال لاعبيه المتميزين وعلى رأسهم المهاجم الفرنسي الخطير بوفاتيمبي غوميز المتألق في الخط الأمامي وخلفه الثلاثي سالم الدوسري والبرازيلي كارلوس إدواردو والبيروفي أندريه كاريلو.

ويعتمد خيسوس على مجهود ثنائي الارتكاز عبد الله عطيف ومحمد كنو مع دور رباعي الدفاع حسن كادش وعلي آل بليهي وألبرتو بواتيا وياسر الشهراني.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الهلال والنفط (مجانا) | مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط Adu Dhabi Sports

مفاجآت النفط

يراهن النفط على إمكانية استكمال مسلسل المفاجآت وحصد نتيجة طيبة في السعودية تساعده على الإطاحة بالزعيم.
تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الهلال والنفط (مجانا) | مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط Adu Dhabi Sports
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