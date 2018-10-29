تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الهلال والنفط (مجانا) | مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط Adu Dhabi Sports



يخوض فريق الهلال السعودي مواجهة صعبة أمام ضيفه النفط العراقي، مساء الاثنين، في جولة الذهاب لدور الستة عشر ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الهلال والنفط (مجانا) | مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط Adu Dhabi Sports



تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الهلال والنفط (مجانا) | مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط Adu Dhabi Sports



تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الهلال والنفط (مجانا) | مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط Adu Dhabi Sports



تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الهلال والنفط (مجانا) | مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط Adu Dhabi Sports



تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الهلال والنفط (مجانا) | مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط Adu Dhabi Sports



موعد المباراة والقناة الناقلةتقام المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي ومحمد الشامسي.مشوار الفريقينتأهل الهلال إلى دور الستة عشر بعد الفوز على الشباب العماني ذهابًا وإيابًا بهدف نظيف في السعودية والنتيجة ذاتها في عمان، وسجل الهدفين محمد البريك والبرازيلي كارلوس إدواردو.صعد النفط العراقي على حساب الصفاقسي التونسي بعد التعادل بهدف لكل منهما في العراق، ثم التعادل بهدفين لكل منهما في تونس.الهلال والقوة الضاربةيسعى الهلال لحصد نتيجة مريحة أمام بطل العراق تجنبًا للمفاجآت وهو ما أكده المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للهلال في حديثه قبل المباراة مشيرًا إلى أن الهلال سيخوض مواجهة صعبة.ويحشد الهلال لاعبيه المتميزين وعلى رأسهم المهاجم الفرنسي الخطير بوفاتيمبي غوميز المتألق في الخط الأمامي وخلفه الثلاثي سالم الدوسري والبرازيلي كارلوس إدواردو والبيروفي أندريه كاريلو.ويعتمد خيسوس على مجهود ثنائي الارتكاز عبد الله عطيف ومحمد كنو مع دور رباعي الدفاع حسن كادش وعلي آل بليهي وألبرتو بواتيا وياسر الشهراني.مفاجآت النفطيراهن النفط على إمكانية استكمال مسلسل المفاجآت وحصد نتيجة طيبة في السعودية تساعده على الإطاحة بالزعيم.