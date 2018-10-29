رونالدو ينفجر ويكشف المتسبب في رحيله عن ريال مدريد





كسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، صمته وكشف عن الأسباب التي دفعته لترك ريال مدريد بعد كل تلك السنوات الرائعة مشيرًا إلى أن انتقاله للدوري الإيطالي لم يكن أبدًا من أجل المال كما تحدث البعض.





وقال رونالدو، في حواره مع صحيفة "فرانس فوتبول": "فلورنتينو بيريز لم ينظر إليّ أبدًا إلا كعلاقة عمل، ما يخبرني به لم يفعله من القلب".





وتابع حديثه: "لقد شعرت داخل ريال مدريد، خاصة من بيريز، أنهم لم يعتبرونني كما فعلوا في البداية، في أول 4 أو 5 سنوات هناك كان لدي شعور بأنني كريستيانو رونالدو، وقل هذا الشعور بعد ذلك مع مرور السنوات الأخيرة".





وأضاف: "فلورنتينو بيريز نظر إلي من خلال عيون لم ترغب في قول الشيء نفسه، كما لو لم أعد أكون ذلك اللاعب والشخص الذي لا غنى عنه".





وأكمل البرتغالي: "هذا ما جعلني أفكر في ترك ريال مدريد، أحيانًا أطلع على الأخبار، حيث كانوا يقولون إنني أطلب المغادرة، كان هناك شيء من ذلك، لكن الحقيقة هي أن لدي دائمًا انطباع بأن الرئيس لن يكلف نفسه بجهد من شأنه أن يغير من قراري".





وانتقل كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي للعب في صفوف يوفنتوس الإيطالي مقابل 110 مليون يورو في خطوة أثارت جدل كبير حولها.





وأكد "الدون" أن رحيله لم يكن من أجل المال ولو كان ذلك لانتقل إلى الصين، حيث كان سيحصل على خمسة أضعاف ما سيحصل عليه في يوفنتوس أو ريال مدريد.





وشدد رونالدو على أنه لم ينتقل إلى يوفنتوس من أجل المال لأنه قد حصل على نفس الشيء في مدريد، وإن لم يكن أكثر الفرق هو أنهم في يوفنتوس كانوا يريدونه حقًا لقد أظهروا له ذلك الاهتمام والاحترام الذي بدأ افتقده تدريجيًا في مدريد.



