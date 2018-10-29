مشاهدة مباراة الاسماعيلي والرجاء بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي في كأس زايد في البطولة العربية رابط مجاني

تقدم "الفجر سبورت"، بث مباشر لمباراة الإسماعيلي والرجاء الرياضي المغربي، ضمن لقاءات دور الـ16 لكأس زايد للأندية، والمقرر إقامته على ملعب الإسماعيلية.





موعد البث المباشر لمباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي بكأس زايد .





يبدأ البث المباشر لمباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي المغربي بكأس زايد للأندية العربية فى الساعة السابعة بنوقيت القاهرة وينقل موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الإسماعيلي والرجاء .

ويسعى المدير الفني للإسماعيلي جورفان فييرا، إلى استغلال الحالة المعنوية للاعبي الدراويش بعد بلوغ دور الثمانية، على حساب المقاولون العرب في كأس مصر، لخطف الثلاث نقاط في المباراة الصعبة أمام فريق الرجاء المغربي واستغلال عامل الأرض والجمهور.





واستعد المدير الفني للإسماعيلي فييرا، للرجاء بمران سري سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية خلال المواجهة المرتقبة مع العملاق المغربي، كما ضم 4 لاعبين جدد إلى قائمته العربية قبل المشاركة في منافسات دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال، هم أحمد على بجانب الصاعدين مدحت فقوسه ومصطفى فارس ومحمد أبو جودة، ليتبقى له 5 أماكن شاغرة في قائمته بعد أن رفع الاتحاد العربي لكرة القدم قوام الأندية خلال الساعات الماضية إلى 35 لاعبًا.





شاهد البث المباشر لمباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي المغربى اليوم الاثنين .



