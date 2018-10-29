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يتزين ستاد الإسماعيلية لاستقبال واحدة من مباريات القمة العربية والإفريقية، والتي ستجمع صاحب الأرض والضيافة فريق الإسماعيلي نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، مساء اليوم، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية).





بطولة كأس زايد للأندية البطلة بطولة تبلغ الجوائز الذي سيحصل عليها صاحب المركز الأول مبلغ ضخم للغاية يصل إلى 22 مليون ريال سعودي، أي ما يقارب 6 مليون دولار، شاهد الان بث مباشر مباراة الإسماعيلي المصري ضد الرجاء المغربي بدون تقطيع.

رابط يلا شوت | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الاسماعيلي والرجاء الرياضي |اهم مباريات اليوم|كورة اون لاين|بث مباشر|كول كورة





ويمكن لجميع المشاهدين والمتابعين في كل مكان "فرجة" ممتعة ومميزة لمباراة الإسماعيلي المصري ضد الرجاء المغربي في البطولة العربية على قنوات أبو ظبي الرياضية وتحديدا قناة أبو ظبي الرياضية الثانية وبتعليق كل من عصام عبده ومحمد حسين، مع وجود استوديو تحليلي يضم عددا من كبار المحللين في الوطن العربي.

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