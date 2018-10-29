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التحالف الأمريكي يقصف بلدة هجين بريف دير الزور

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:06 م
التحالف الأمريكي يقصف بلدة هجين بريف دير الزور
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وكالات
 

قصفت طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قصفت بلدة هجين في ريف دير الزور شرقي سوريا بقنابل الفوسفور الأبيض.


ذكرت وكالة  الأنباء الرسمية السورية "سانا" نقلا عن مصادر أهلية وإعلامية أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة جددتقصفها لبلدة هجين في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي بقنابل الفوسفور الأبيض. 


وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي استخدام طائرات "التحالف" قنابل الفوسفور الأبيض في غاراتها على بلدة هجين.


وكانت طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن قصفت أمس الأحد قرية السوسة في ناحية البوكمال بريف دير الزور الشرقي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".


وقالت "سانا إن" طيران (التحالف الدولي) بقيادة الولايات المتحدة يواصل قتله المدنيين وذلك بقصفه مجددا قرية السوسة في ناحية البوكمال بريف دير الزور الشرقي، بحجة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين بينهم طفلان."

المزيد عن: هجين قصف دير الزور بلدة الفوسفور الأبيض التحالف الأمريكي
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