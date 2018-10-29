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عاجل.. المصري يرد على استقالة حسام حسن

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:07 م
عاجل.. المصري يرد على استقالة حسام حسن
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نيرة الجابري
 
أعرب مجلس إدارة النادي المصري وباجماع اعضاءه عن رفضه القاطع للإستقالة، التي تقدم بها قبل ساعات الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي بقيادة الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن.


ويؤكد المجلس أنه في حالة انعقاد دائم للتواصل خلال الساعات القليلة المقبلة مع التوأم حسن لاقناعهما وباقي أعضاء الجهاز الفني بالعدول عن الاستقالة والعودة لقيادة الفريق الأول نحو تحقيق المزيد من الانجازات مثلما كان هو الحال خلال المواسم الثلاثة الماضية.
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