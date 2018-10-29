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‪ هذه حقيقة وجود إمرأة ثانية بحزام ناسف(صورة)

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:04 م
‪ هذه حقيقة وجود إمرأة ثانية بحزام ناسف(صورة)
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مروى الجلاصي
 



إثر العملية الإنتحارية التي جدت بعد ظهر اليوم الإثنين 29 أكتوبر 2018 بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، وقع تداول أنباء بإمكانية وجود إمرأة ثانية بالعاصمة قد تكون حاملة لحزام ناسف.

و قد نفى الجنرال جمال الجربوعي الناطق الرسمي باسم الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن الداخلي، وجود إرهابية ثانية بحزام ناسف.

و يذكر بأن الإمرأة التي فجرت نفسها قرب دورية أمنية بقلب العاصمة التونسية، تُدعى 'منى قبلة' وهي أصيلة معتمدية سيدي علوان من ولاية المهدية، وتبلغ من العمر 30 سنة.
‪ هذه حقيقة وجود إمرأة ثانية بحزام ناسف(صورة)
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