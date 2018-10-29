"ساما" تكشف عن حجم تحويلات الوافدين بالسعودية خلال 9 شهور

ارتفعت تحويلات الوافدين بالمملكة العربية السعودية هامشياً بنسبة 0.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، على أساس سنوي.





ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما، بلغت قيمة تحويلات الوافدين نحو 103.5 مليار ريال (27.6 مليار دولار)، خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل 103.4 مليار ريال (27.5 مليار دولار)، خلال الفترة المُقارنة من العام الماضي.





وخلال شهر سبتمبر الماضي، ارتفعت تحويلات الوافدين بالسعودية إلى 9.837 مليار ريال، مقارنة بـ8.547 مليار ريال خلال سبتمبر 2017، بارتفاع 15.09%.





وسجلت قيمة تحويلات الوافدين أعلى ارتفاع شهري خلال مارس 2018، بنحو 12.798 مليار ريال بينما سجلت أدنى قيمة خلال سبتمبر الماضي بنحو 9.837 مليار ريال.





وارتفعت تحويلات الوافدين خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 32.439 مليار ريال مقارنة بـ 32.380 مليار ريال خلال الربع المماثل من 2017، بارتفاع 0.18%.





وبلغت تحويلات الوافدين 141.66 مليار ريال خلال 2017، بينما بلغت 151.9 مليار ريال خلال عام 2016.





وخلال التسعة أشهر الأولى من 2018، ارتفعت تحويلات السعوديين إلى نحو 46 مليار ريال (12.3 مليار دولار)، مقارنة مع 44.9 مليار ريال (11.9 مليار دولار)، خلال الفترة المماثلة من 2017، بارتفاع 2.45%.





وارتفعت تحويلات السعوديين خلال سبتمبر الماضي إلى 4.775 مليار ريال مقارنة بـ 3.809 مليار ريال خلال سبتمبر 2017، بارتفاع 25.4%.





وهبطت تحويلات السعوديين خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 12.986 مليار ريال مقابل 17.275 مليار ريال خلال الربع المماثل من 2017، بتراجع 24.8%.





وسجلت تحويلات السعوديين أعلى زيادة في مارس 2018 بقيمة 6.265 مليار ريال، بينما سجلت أدنى قيمة في شهر يونيو الماضي بقيمة 3.437 مليار ريال.





وبلغت تحويلات السعوديين 65.27 مليار ريال خلال عام 2017، بينما بلغت 59.576 مليار ريال خلال 2016.