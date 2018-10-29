منتخب السعودية للشباب يتأهل لنهائيات كأس العالم

واصل منتخب السعودية حصد الانتصارات وتأهل للدور قبل النهائي بعد فوزه على أستراليا 3-1 يوم الاثنين على ستاد باتريوت تشاندراباغي في بيكاسي، ضمن ربع نهائي بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2018 في إندونيسيا.





وسجل تركي العمار (7) وفراس البريكان (50) وسعود عبدالحميد (82) أهداف السعودية، في حين أحرز ناثانيل اتكينسون (42) هدف أستراليا الوحيد.





ويلتقي المنتخب السعودي في قبل النهائي مع منتخب اليابان الذي تغلب على إندونيسيا 2-0 يوم الأحد.





ويشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة تحصل على بطاقات التأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2019 في بولندا.









وبدأ منتخب السعودية المباراة بقوة وسنحت له أكثر من فرصة عن طريق فراس البريكان ومهند الشنقيطي.









وأثمر الضغط السعودي عن تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 7 عندما انطلق تركي العمار داخل منطقة الجزاء وسدد كرة متقنة بعيداً عن متناول الحارس جايمس ديليانوف.





واستمرت فرص لاعبي السعودية، حيث كاد خالد الغانم يسجل الهدف الثاني بعدما تخلص من كون اوزونديس قبل أن يسدد محاولة مرت من أمام المرمى.





في المقابل كانت أبرز محاولات أستراليا عبر تمريرة بين فولامي العرضية الخطيرة والتي لم ينجح اوليفر بوفلت وابوستولوس ستاميلوبولوس في الوصول إليها.





لكن منتخب أستراليا خطف هدف التعادل عند الدقيقة 42 عن طريق ناثانيل اتكينسون الذي تابع الكرة أمام المرمى السعودي.





مع انطلاق الشوط الثاني عاد منتخب السعودي للضغط الهجومي من جديد، ليسجل الهدف الثاني عن طريق فراس البريكان الذي تابع الكرة المرتدة من الحارس ديليانوف إثر تسديدة فراج الغشيان (50).





وحاول منتخب أستراليا الانطلاق نحو الهجوم من أجل تعديل النتيجة، ولكن هذا التقدم أسفر عن ثغرات في الجانب الدفاعي، ما سمح للاعبي السعودية في الانطلاق بهجمات مرتدة.





ومن إحدى هذه الهجمات سجل منتخب السعودية الهدف الثالث عن طريق سعود عبدالحميد الذي راوغ الحارس ديليانوف وسدد في الشباك (82).





وكان منتخب السعودية تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، حيث فاز على ماليزيا 2-1 وعلى الصين 1-0 وعلى طاجيكستان 3-1.





في المقابل حصل منتخب أستراليا على المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، بعدما تعادل مع كوريا الجنوبية 1-1 وفاز على فيتنام 2-1 وتعادل مع الأردن 1-1.