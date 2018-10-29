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عاجل.. السيسي يستقبل وزير الاقتصاد والطاقة الألماني في برلين

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:06 م
عاجل.. السيسي يستقبل وزير الاقتصاد والطاقة الألماني في برلين
السيسي
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أمنية فوزي
 
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الاقتصاد والطاقة الألماني في برلين، وفقًا لما ذكرته فضائية "extra news" في نبأ عاجل، مساء الإثنين.

ورحب الرئيس السيسي، بعقد الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية في فبراير المقبل.

وأشاد السيسي، بتنامي العلاقات التجارية والاقتصادية المصرية الألمانية.
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