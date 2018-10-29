الصحة: الإنتهاء من 38 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الإنتظار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإنتهاء من 38 ألف و799عملية جراحية من أصل 59 ألف و430 مريض من المسجلين على الموقع الإلكتروني والخط الساخن لقوائم الإنتظار، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة.





وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الحالات التي تم الانتهاء من ضمنها 503 حالة جراحة أورام، و1703 حالة عظام، و8 آلاف و467 رمد، و4 آلاف و622 عملية قلب مفتوح، و21 ألف و570 قسطرة قلبية، و1511 جراحة مخ وأعصاب، و316 زراعة قوقعة، و51 زراعة كبد، بالإضافة إلى 55 حالة زراعة كلى.





وأضاف أن إجمالي عدد المستشفيات المشاركة في قوائم الانتظار 164 مستشفى، تضمنت 99 مستشفى حكومي أجروا 25 الف و135 عملية من إجمالى العمليات التى تم الانتهاء منها، و38 مستشفى جامعي، و8 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة، و6 تابعين للشرطة، و11 مستشفى خاص، بالإضافى إلى مستشفيين تابعين للمجتمع المدني.



