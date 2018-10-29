جوجل تطور إصدار خاص من نظام أندرويد للهواتف القابلة للطي

نعلم جميعاً أن سامسونج تطور هاتف ذكي قابل للطي، لكن التقارير الأخيرة تشير إلى أن شركة جوجل تساعد سامسونج في هذا المشروع، حيث تعمل الشركة الكورية على مواجهة هذا التحدي، على أمل فتح باب جديد في السوق.





حتى الآن، لم تقرر سامسونج نموذج الهاتف وكيف سيكون شكله بالضبط، حيث تشير التقارير بأن هناك نموذجين أفقي وعمودي، في حين يفتح كلاهما من الجانب للجانب كالكتاب، لكن هناك وجهات نظر مختلفة داخل الشركة بخصوص سهولة الإستخدام.



