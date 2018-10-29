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جوجل تطور إصدار خاص من نظام أندرويد للهواتف القابلة للطي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:43 م
جوجل تطور إصدار خاص من نظام أندرويد للهواتف القابلة للطي
أرشيفية
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نعلم جميعاً أن سامسونج تطور هاتف ذكي قابل للطي، لكن التقارير الأخيرة تشير إلى أن شركة جوجل تساعد سامسونج في هذا المشروع، حيث تعمل الشركة الكورية على مواجهة هذا التحدي، على أمل فتح باب جديد في السوق.

حتى الآن، لم تقرر سامسونج نموذج الهاتف وكيف سيكون شكله بالضبط، حيث تشير التقارير بأن هناك نموذجين أفقي وعمودي، في حين يفتح كلاهما من الجانب للجانب كالكتاب، لكن هناك وجهات نظر مختلفة داخل الشركة بخصوص سهولة الإستخدام.

الجزء الأكثر إثارة للإهتمام هو أن جوجل تشارك في هذا المشروع من خلال تطوير إصدار خاص من نظام أندرويد لتشغيل الهاتف القابل للطي، وهذا أمر منطقي، حيث الهواتف القابلة للطي توفر تحديثات وفرصاً فريدة في واجهة المستخدم، ولا يبدو أن النظام الحالي سيكون قادراً على تلبية هذه الإحتياجات دون أي تغييرات.
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