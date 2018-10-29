تحديث جديد لتطبيق "خرائط جوجل" يسمح بمتابعة أماكنك المفضلة

أطلقت شركة جوجل ميزة جديدة داخل تطبيق الخرائط الخاص بها على هواتف أندرويد، تسمح للمستخدم بمتابعة الأماكن المفضلة بشكل سهل، وتسمح له بأن يكون على دراية مستمرة بكل جديد حوله، وهى ميزة تشبه إلى حد كبير متابعة حساب على تويتر.





ووفقا لموقع "تك تايمز" الأمريكى سيمكن للمستخدم متابعة بعض الأماكن، مثل المتاجر والمطاعم وغيرها، وبمجرد الضغط على زر جديد يحمل اسم follow سيكون قادر على معرفة المستجدات الخاصة بهذا المكان، بالإضافة إلى العروض والتخفيضات والأحداث التى ينظمها، بالإضافة إلى الإطلاع على الفروع الجديدة وأماكنها.



