ماركا: مفاوضات كونتي مع الريال معقدة.. والأقرب مارتينيز وسولاري





أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مفاوضات أنطونيو كونتي مع ريال مدريد أصبحت معقدة للغاية، كما عاد كل من سانتياجو سولاري وروبرتو مارتينيز إلى طاولة الإدارة.





وكان كونتي هو المرشح الأول والمفضل لتدريب ريال مدريد لكن بعد تلك التعقيدات أصبح سولاري، مدرب ريال مدريد (ب)، ومارتينيز مدرب منتخب بلجيكا، هم الأقرب لتلك المهمة.





وقالت الماركا، أن من المتوقع أن يقود سولاري الفريق الأول خلال مباراة ميليا المقبلة في كأس كوبا ديل راي يوم الأربعاء المقبل، ووقتها سيحسم أمره سواء بالاستمرار أو كونه مدربًا مؤقتًا.



