يخوض فريق الهلال السعودي مواجهة صعبة أمام ضيفه النفط العراقي، مساء الاثنين، في جولة الذهاب لدور الستة عشر ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

تابع Abu Dhabi 1 HD Live مشاهدة مباراة الهلال والنفط العراقي (yalla shoot) | الهلال ضد النفط العراقي اونلاين (online HD)

يسعى الهلال لحصد نتيجة طيبة في ضيافة ملعب الملز أمام الفريق العراقي الذي فجر مفاجأة في دور الـ32 بالبطولة وأطاح بالصفاقسي التونسي.

ويستعرض “الفجر الرياضي” ملامح مواجهة الهلال السعودي والنفط العراقي، في السطور الآتية:

موعد المباراة والقناة الناقلة





تقام المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.





وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي ومحمد الشامسي.





مشوار الفريقين





تأهل الهلال إلى دور الستة عشر بعد الفوز على الشباب العماني ذهابًا وإيابًا بهدف نظيف في السعودية والنتيجة ذاتها في عمان، وسجل الهدفين محمد البريك والبرازيلي كارلوس إدواردو.





صعد النفط العراقي على حساب الصفاقسي التونسي بعد التعادل بهدف لكل منهما في العراق، ثم التعادل بهدفين لكل منهما في تونس.





الهلال والقوة الضاربة

تابع Abu Dhabi 1 HD Live مشاهدة مباراة الهلال والنفط العراقي (yalla shoot) | الهلال ضد النفط العراقي اونلاين (online HD)

يسعى الهلال لحصد نتيجة مريحة أمام بطل العراق تجنبًا للمفاجآت وهو ما أكده المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للهلال في حديثه قبل المباراة مشيرًا إلى أن الهلال سيخوض مواجهة صعبة.





ويحشد الهلال لاعبيه المتميزين وعلى رأسهم المهاجم الفرنسي الخطير بوفاتيمبي غوميز المتألق في الخط الأمامي وخلفه الثلاثي سالم الدوسري والبرازيلي كارلوس إدواردو والبيروفي أندريه كاريلو.





ويعتمد خيسوس على مجهود ثنائي الارتكاز عبد الله عطيف ومحمد كنو مع دور رباعي الدفاع حسن كادش وعلي آل بليهي وألبرتو بواتيا وياسر الشهراني.





مفاجآت النفط





يراهن النفط على إمكانية استكمال مسلسل المفاجآت وحصد نتيجة طيبة في السعودية تساعده على الإطاحة بالزعيم.