تعرف على الأفلام الأمريكية المعروضة في مهرجان القاهرة السينمائي

يعرض خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي عدد من الأفلام الأمريكية والتي ستشارك في الفاعليات لكن خارج المسابقة الرسمية وهى:

BlacKkKlansman

وتدور احداثه حول (رون ستالوورث) ضابط شرطة أفريقي أمريكي من (كولورادو)، ينجح في التسلل إلى إحدى تجمعات (كو كلوكس كلان) المحلية - وهي حركات تؤيد بعض المواقف الرجعية المتطرفة والعنيفة ضد السود - إلى أن يصبح رئيسًا لإحداها.









Life Itself وتدور احداثه حول انتقال زوجان شابان من جامعة نيويورك من الكلية إلى الزواج وولادة طفلهما الأول، فإن التقلبات غير المتوقعة فى رحلتهما تخلق صدى يتردد صداه على القارات وعبر الحياة في الحياة نفسها، ويركز المخرج والكاتب دان فوجلمان على المخاطر ومكافآت الحياة اليومية في ملحمة متعددة الأجيال بمختلف الأعمار، وتقع الحياة فى مدينة نيويورك ومدينة كارمونا فى إسبانيا، وتحتفل الحياة نفسها بحالة الإنسان وجميع تعقيداتها مع بعض من الفكاهة والمثابرة والحب، الفيلم من بطولة أوليفيا كوك، وأوليفيا وايلد، وصامويل ل. جاكسون، واوسكار اسحق، وأنطونيو بانديراس، وماندي باتينكين، ولايا كوستا، وأنيت بينينج، وكايتلين كارمايكل، وجيك روبنسون.





Roma وتدور احداث الفيلم حول يوميات عام كامل في حياة أسرة من الطبقة المتوسطة خلال أوائل حقبة السبعنيات.



