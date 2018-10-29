تعرفي على فوائد "فيتامين F" السحرية هلى بشرتك!

يعدُّ فيتامين (F) من أنواع الفيتامينات التي يُمكن القول إنها "مَنسيّة" أو لا نوليها الاهتمام الكافي، رغم أن هذا الفيتامين وفقًا لخبراء الجلدية، يعد مكونًا سحريًا للحصول على بشرة في غاية النضارة والإشراق، بالإضافة إلى منحها ذلك المظهر المُمتلئ الذي يُغني عن البوتوكس.



