تعرفي على فوائد "فيتامين F" السحرية هلى بشرتك!
الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:36 م
يعدُّ فيتامين (F) من أنواع الفيتامينات التي يُمكن القول إنها "مَنسيّة" أو لا نوليها الاهتمام الكافي، رغم أن هذا الفيتامين وفقًا لخبراء الجلدية، يعد مكونًا سحريًا للحصول على بشرة في غاية النضارة والإشراق، بالإضافة إلى منحها ذلك المظهر المُمتلئ الذي يُغني عن البوتوكس.
ولقد أوضحت الدكتورة "إيوجين بيكسفيلد"، أن ذلك الفيتامين، المعروف أيضًا باسم "حمض اللينوليك"، يُساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة، بالإضافة إلى احتوائه على خصائص مضادة للالتهابات، ما يُساعد على محاربة حَب الشباب والبقع.