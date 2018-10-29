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مشروب سحريّ يُساعدكِ على خسارة الوزن.. تعرّفي عليه!

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:30 م
مشروب سحريّ يُساعدكِ على خسارة الوزن.. تعرّفي عليه!
أرشيفية
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أفادتْ دراسة طبية بريطانية، أنّ تناول قطع فاكهة جريب فروت، مغموسة في ماء دافئ قبل الافطار، يؤدّي إلى حرق الدّهون بسرعة أكبر، ما يُساعد على خسارة الوزن.

وأشارتْ الدراسة، التي نشرتها صحيفة "ديلي اكسبرس"، الى أنّ تناول الجريب فروت، يساعد على وقف الشّعور بالجوع، ما يعني تناول طعام أقلّ، وبالتّالي، فقدان الوزن.

وقالت خبيرة التغذية، كريستين بيلي، التي أعدّتْ الدراسة:"يمكن تقطيع ثمرة الجريب فروت، أو الليمون إلى قطع صغيرة، ووضعها في ماء دافئ، ثمّ شرب الماء مع القطع".

وأَضافت:"هذا المشروب يساعد الى تنظيف الجسم، وتنشيط النظام اللمفاوي...كما أنّ الجريب فروت يحتوي على الكثير من الماء، والألياف، ما يعطي الشعور بامتلاء المعدة، وهو ما يؤدّي بدوره إلى وقف الشّعور بالجوع، وبالتّالي، خسارة الوزن بسرعة أكبر".

وفي دراسة مماثلة، أكّدتْ جامعة كاليفورنيا، أنّ تناول عصير الجريب فروت، يساعد بالفعل على خسارة الوزن، مشيرةً، الى أنّ ذلك ثبت من خلال تجربة، أجريتْ على الفئران.

وأوضحتْ الدراسة، بأنّه تبيّن من خلال التجربة، أنّ عصير الجريب فروت، يساعد على منع مرض السكريّ، من خلال تحسين مستويات السكر، والأنسولين في الدم.
المزيد عن: مشروب خسارة الوزن الصحة
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