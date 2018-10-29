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لحظة نطق المطربة الأيرلندية سينيد أوكونور للشهادتين وارتداء الحجاب

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:16 م
لحظة نطق المطربة الأيرلندية سينيد أوكونور للشهادتين وارتداء الحجاب
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الفجر الفني
 
نشر موقع irishtimes مقطع فيديو للمطربة الأيرلندية سينيد أوكونور مع الدكتور عمر القادر رئيس جمعية السلام والتكامل الأيرلندية وهو يلقنها الشهادتين.

وأعلنت سينيد عن اعتناقها الإسلام وقامت بتغير الي Shuhada' Davitt .

ورحب رواد مواقع التواصل الإجتماعي علي حساب سينيد بإعتناقها الإسلام كما تساءلوا: لماذا قامت بتغير اسمها رغم أن الإسلام لا يطلب ذلك.

سينيد من مواليد  ديسمبر 1966 وهي مغنية وكاتبة أغاني إيرلندية اشتهرت في أواخر الثمانينات مع ألبومها الأول The Lion and the Cobra كما حققت نجاحًا عالميًا عام 1990 مع ترتيب جديد لأغنية Prince "Nothing Compares 2 U".

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