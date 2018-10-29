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رئيس الوزراء: الشاب المصري يعيش في نعمة كبيرة جدا مقارنة بالبلاد الأخرى

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:28 م
رئيس الوزراء: الشاب المصري يعيش في نعمة كبيرة جدا مقارنة بالبلاد الأخرى
الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس الوزراء
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يحي حلمي
 

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من الشباب العمل في القطاع الخاص أو في أي مجال ولا ينتظر العمل الحكومي.

 

وأضاف، خلال لقائه مع شباب محافظة الشرقية، اليوم، أن الشاب المصري يعيش في نعمة كبيرة جدًا مقارنة بالبلاد الأخرى.

 

ووجه "مدبولي" رسالة للشباب قائلا: "لا تستسلموا للإحباط ولا تيأسوا، أنا لما تخرجت كانت ظروفي وظروف البلد صعبة جدًا ويجب ألا نستسلم ونجتهد ونعمل وجزائكم عند ربنا لأن ربنا مبيضيعش حق حد".

 

وقال، إنه عندما تخرج كان عمره 22 عامًا وظل ٨ سنوات بعد التخرج حتى تزوج وبمساعدات من الأهل.


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