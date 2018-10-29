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الزمالك يظهر بزيه الجديد أمام وادي دجلة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:27 م
الزمالك يظهر بزيه الجديد أمام وادي دجلة
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هاني عصام
 
كشف أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بالزمالك عن الموعد النهائي لظهور الفريق بالزي الجديد في الفترة القادمة بعدما كان مقرر إرتدائه في لقاء الاتحاد السكندري الأخير.

وأبلغ أمير مجلس الإدارة أن الفريق سيظهر بالزي الجديد في لقاء وادي دجلة المقرر له يوم الخميس القادم ببطولة الدوري بشكل نهائي.

وأرجع عدم ظهور الفريق بالزي في مباراة الاتحاد السكندري لأن الزمالك كان ضيف فيها وزعيم الثغر هو صاحب الأرض.

وارتدى الزمالك الشورت البديل في مباراة الاتحاد السكندري ولم يظهر بالزي الأبيض الكامل مما دفع إدارة الزمالك لتأجيل الأمر إلى مباراة وادي دجلة وظهور الفريق بالزي الجديد كاملًا.

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