يلا شوت HD .. بث مباشر مباراة الهلال والنفط العراقي يوتيوب | مشاهدة مباراة الهلال اليوم مباشر |رابط الاسطورة (كورة لايف)

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تأكد غياب محمد داود، نجم فريق النفط، عن لقاء فريقه في ذهاب دور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، أمام الهلال السعودي، يوم 29 أكتوبر الجاري بملعب الأخير.

وقال مدرب النفط، حسن أحمد في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، إن داود سيغيب عن المباراة المقبلة أمام الهلال، لتراكم البطاقات الصفراء، مشيرا إلى أنه على الرغم من أهمية اللاعب الدولي، لكن الجهاز الفني سيعد البديل القادر على تعويضه.

وبين أن إدارة النادي أضافت اللاعبين الذين تعاقدت معهم قبل انطلاق الموسم الحالي للقائمة، بعدما فشلت في ذلك قبل الدور السابق بكأس زايد، وأبرزهم بسام شاكر ومصطفى محمود وهردي سيامند.

وأوضح أن الفريق يواصل تحضيراته في مدينة آربيل على أن يغادر يوم الخميس المقبل إلى الرياض تحضيرا للمباراة.

يشار إلى أن مباراة العودة ستقام في مدينة أربيل في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.