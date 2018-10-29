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خاص .. حسام حسن يرفض حضور مران المصري حاليا

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:22 م
خاص .. حسام حسن يرفض حضور مران المصري حاليا
حسام حسن
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الفجر الرياضي
 
اعتذر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن حضور مران الفريق الذي يقام حاليا استعدادا لمواجهة الإسماعيلي عقب استئناف مباريات الفريق بالدوري الممتاز .

وعلم "الفجر الرياضي" أن حسام أدعى شعوره بالمرض رغم وجوده في الفندق ورفض حضور المران هو وتوأمه إبراهيم حسن مدير الكرة .

في الوقت نفسه فقد حضر المران باقي الجهاز المعاون طارق سليمان المدرب العام وحسن مصطفى المدرب وعماد المندوه مدرب حراس المرمى .

وكان حسام حسن قد تقدم باستقالته من تدريب الفريق منذ قليل .

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