خاص .. حسام حسن يرفض حضور مران المصري حاليا

اعتذر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن حضور مران الفريق الذي يقام حاليا استعدادا لمواجهة الإسماعيلي عقب استئناف مباريات الفريق بالدوري الممتاز .

اعتذر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن حضور مران الفريق الذي يقام حاليا استعدادا لمواجهة الإسماعيلي عقب استئناف مباريات الفريق بالدوري الممتاز .

وعلم " الفجر الرياضي " أن حسام أدعى شعوره بالمرض رغم وجوده في الفندق ورفض حضور المران هو وتوأمه إبراهيم حسن مدير الكرة .

وعلم " الفجر الرياضي " أن حسام أدعى شعوره بالمرض رغم وجوده في الفندق ورفض حضور المران هو وتوأمه إبراهيم حسن مدير الكرة .

في الوقت نفسه فقد حضر المران باقي الجهاز المعاون طارق سليمان المدرب العام وحسن مصطفى المدرب وعماد المندوه مدرب حراس المرمى .

في الوقت نفسه فقد حضر المران باقي الجهاز المعاون طارق سليمان المدرب العام وحسن مصطفى المدرب وعماد المندوه مدرب حراس المرمى .