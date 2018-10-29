خاص .. حسام حسن يرفض حضور مران المصري حاليا
الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:22 مالفجر الرياضي
اعتذر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن حضور مران الفريق الذي يقام حاليا استعدادا لمواجهة الإسماعيلي عقب استئناف مباريات الفريق بالدوري الممتاز .
وعلم "الفجر الرياضي" أن حسام أدعى شعوره بالمرض رغم وجوده في الفندق ورفض حضور المران هو وتوأمه إبراهيم حسن مدير الكرة .
في الوقت نفسه فقد حضر المران باقي الجهاز المعاون طارق سليمان المدرب العام وحسن مصطفى المدرب وعماد المندوه مدرب حراس المرمى .
وكان حسام حسن قد تقدم باستقالته من تدريب الفريق منذ قليل .