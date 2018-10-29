تابع الاسطورة | livehd7 | مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر اليوم 29-10-2018 في كأس زايد (البطولة العربية) | لايف
الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:20 م
القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونفط الوسط العراقي في كأس زايد للأندية الأبطال
تابع الاسطورة | livehd7 | مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر اليوم 29-10-2018 في كأس زايد (البطولة العربية) | لايف
وسيتمكن جماهير الهلال والنفط العراقي من متابعة مباراة فريقيهما في البطولة العربية للأندية “كأس زايد للأندية الأبطال” من خلال شاشة قنوات أبوظبي الرياضية ، والتي ستقوم بنقل مباراة الهلال والنفط العراقي على الهواء مباشرة مساء الاثنين القادم، فيما سيقوم علي سعيد الكعبي، ومحمد الشماسي بالتعليق على أحداث هذه المباراة.
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تابع الاسطورة | livehd7 | مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر اليوم 29-10-2018 في كأس زايد (البطولة العربية) | لايف
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