في هذا الموعد.. أبل تكشف عن تحديث iOS 12.1

تستعد أبل للكشف عن تحديث جديد لنظام تشغيل iOS، وهذا بعد الكشف عن أجهزة الأيباد الجديدة بساعتين، في حدث ضخم سيقام غدا.





وسيعمل تحديث iOS 12.1 على تمكين دعم eSIM لأحدث أجهزة أيفون XS و XS Max و XR، وهي الميزة التي تسمح بالتبديل بين شركات الاتصالات دون الحاجة إلى تغير الشريحة.





ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5 Mac، أكدت عدة مصادر مختلفة على هذا الأمر، إذ كشفت تغريدة لشركة اتصالات شهيرة أن ميزة eSIM الخاصة بـ iPhone XS Max ستكون متاحة في 30 أكتوبر عندما تقوم Apple بإصدار iOS 12.1، ولكن تم حذف تلك التغريدة بعد ذلك.



