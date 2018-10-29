في هذا الموعد.. أبل تكشف عن تحديث iOS 12.1
الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:18 م
تستعد أبل للكشف عن تحديث جديد لنظام تشغيل iOS، وهذا بعد الكشف عن أجهزة الأيباد الجديدة بساعتين، في حدث ضخم سيقام غدا.
وسيعمل تحديث iOS 12.1 على تمكين دعم eSIM لأحدث أجهزة أيفون XS و XS Max و XR، وهي الميزة التي تسمح بالتبديل بين شركات الاتصالات دون الحاجة إلى تغير الشريحة.
ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5 Mac، أكدت عدة مصادر مختلفة على هذا الأمر، إذ كشفت تغريدة لشركة اتصالات شهيرة أن ميزة eSIM الخاصة بـ iPhone XS Max ستكون متاحة في 30 أكتوبر عندما تقوم Apple بإصدار iOS 12.1، ولكن تم حذف تلك التغريدة بعد ذلك.
يذكر أنه حتى الآن، هناك 10 بلدان فقط في جميع أنحاء العالم تدعم بطاقات SIM الإلكترونية، وهم النمسا وكندا وكرواتيا وجمهورية التشيك وألمانيا والمجر وأسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند.
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