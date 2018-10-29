عرض فيلم "Rosemary's Baby" بسينما دال.. الأربعاء

يعرض نادي سينما دال الأربعاء القادم في السابعة والنصف مساءًا فيلم " Rosemary's Baby " للمخرج رومان بولانسكي.





بعد انتهاء الحرب العالمية، شارك رومان بولانسكي في عدد من الأفلام كممثل في فترة الخمسينات، وكان ولعه بالسينما بدأ معه منذ صباه فكان يرتاد دور العرض السينمائي إشباعاً لولعه الذي قاده لاحقاً إلى دراسة السينما والتخصص في الإخراج. وفي العام 1968، هاجر إلى هوليوود لينطلق من هناك إلى شهرته الواسعة. ويعتبر فيلم «طفل روزمري» واحداً من أشهر أعماله، والذي جعل الشيطان يتحكم في مصير البشر على الأرض. ترشح الفيلم لجائزة أوسكار لأحسن سيناريو.





انتقلت روزمارى مع زوجها الى شقة جديدة فى بناية يكتنفها الغموض ...يتقرب إليها عجوزان من الجيران و يعاملوها بالود و الحنان رغم شكوكها منهم ...تحلم روز مارى فى نومها بأحلام غريبة و تسمع أصواتا مخيفة و مزعجة ...و عندما تشعر بأعراض الحمل تخشى على جنينها و تزداد مخاوفها من الجو الغامض الذى تعيش فيه.