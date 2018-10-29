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أشعة على قدم "جنش" للاطمئنان على إصابته

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 03:09 م
أشعة على قدم جنش للاطمئنان على إصابته
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رامي بشاي
 

خضع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لبعض الفحوصات على قدمه عقب انتهاء مباراة الأبيض مع الاتحاد السكندري في البطولة العربية.


وشعر حارس الزمالك بالألم عقب الصدام مع محمد رجب لاعب الإنتاج الحربي في مباراة الفريقين ببطولة كأس مصر، ولكنه رفض الحصول على راحة من مواجهة الاتحاد، حيث وضحت الأشعة تعرض اللاعب لكدمة خفيفة.


ويستانف الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء في حضور محمود جنش بعد التأكد من سلامته وعدم تعرضه لأي إصابة قوية.

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