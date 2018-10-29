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فاروق الفيشاوي وسهير رمزي وأسرة محمود ياسين في جنازة بدر تيسير

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:37 م
فاروق الفيشاوي وسهير رمزي وأسرة محمود ياسين في جنازة بدر تيسير
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الفجر الفني
 
حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام علي تشييع جنازة مهندس الديكور بدر تيسير زوج الإعلامية نانو حمدي شقيقة الفنانة شهيرة وذلك من مسجد الحصري بمدينة ٦ أكتوبر. 

كان في مقدمة مشيعي الجنازة من نجوم الفن فاروق الفيشاوي وسهير رمزي ومحمد رياض وحرمه رانيا محمود ياسين وعمرو محمود ياسين و المنتج جمال العدل والمخرج أشرف فايق و دنيا عبد العزيز وايهاب فهمي و المخرج عمرو عابدين والإعلامية بوسي شلبي وحرم كابتن مدحت رمضان والحاجه ياسمين الخيام.
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