المؤشر السعودي ينهي التعاملات على ارتفاع بـ 0.6%





أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، تعاملات اليوم الاثنين، باللون الأخضر؛ وسط صعود شبه جماعي لقطاعاته، وبالمثل أغلق مؤشر السوق الموازي الجلسة على ارتفاع ملحوظ ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي.





وأنهى المؤشر الرئيسي للسوق- تاسي، التعاملات على ارتفاع بنحو 0.6%، رابحا 44.86 نقطة، ليصل لمستوى 7847.51 نقطة.





وشهدت التداولات بالسوق الرسمي نشاطا بتعاملات اليوم؛ وسط ارتفاع السيولة إلى 3.83 مليار ريال مقارنة بـ 2.98 مليار ريال في الجلسة الماضية، وذلك بالتداول على 187.57 مليون سهم، مقابل 129.59 مليون سهما بتعاملات الأحد.





وغلب اللون الأخضر على أداء قطاعات السوق، وأغلق 18 قطاعا من أصل 20 على ارتفاع، وتصدرها "تجزئة الأغذية" بنسبة 6.3%، يليه "النقل والمواصلات" بنحو 2.6%.





وارتفعت قطاعات السوق القيادية، بمقدمة "الاتصالات" بنسبة 0.97%، يليه "المواد الأساسية" بـ 0.8%، ثم "البنوك" بارتفاع هامشي نسبته 0.04%.





وفي المقابل، تراجع قطاعا "إنتاج الأغذية" و"الرعاية الصحية" بنسبة 0.9%، و0.1% على التوالي.





وتصدر سهم "عناية" مكاسب الأسهم بنسبة 10%، وحل "رعاية" بمقدمة التراجعات بنسبة 3.3%.





واستحوذ مصرف الإنماء على التداولات بسيولة قيمتها 634.57 مليون ريال، بالتداول على 28.95 مليون سهم.





وعلى مؤشر السوق الموازي- نمو، واصل مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي ليرتفع بنحو 3% بنهاية تعاملات اليوم، رابحا 74.77 نقطة، ليصل إلى مستوى 2559.30 نقطة (أعلى مستوياته في 17 جلسة).





وارتفعت السيولة في الموازي بجلسة اليوم إلى 1.34 مليون ريال، مقارنة بـ 1.29 مليون ريال في تعاملات الأحد، بالتداول على 65.85 ألف سهم، مقارنة بـ 2.48 ألف سهم بالجلسة الماضية.





وشهد الموازي ارتفاع سهم "ثوب الأصيل" فقط بنسبة 6.1%، مقابل تراجع سهمي "أبو معطي" و"ريدان" بنحو 5%، و1.1% على التوالي.





وسيطر "ثوب الأصيل" على التداولات بسيولة قيمتها 977.85 ألف ريال، وبكميات 42.58 ألف سهم.





وفي الجلسة الماضية، عاد المؤشر العام للسوق السعودي للخسائر متأثراً بالأداء السلبي للقطاعات الكبرى، وسط تراجع مستويات السيولة بشكل ملحوظ مقارنة بالجلسة السابقة، وسجل السوق الموازي "نمو" ارتفاع الثالث على التوالي.











