الأربعاء.. أحمد يونس يحتفل بعيد ميلاد "كلام معلمين" على 9090
الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 03:06 مإسلام سعفان
يحتفل الاعلامي أحمد يونس بعيد ميلاد برنامجه الاذاعي "كلام معلمين" المذاع على الراديو 9090 للسنه الثالثه على التوالى.
وذلك بمجموعة حلقات خاصه يبداها بحلقه بعنوان "هالووين كلام معلمين " يوم الأربعاء القادم
حيث قرر يونس الاحتفال بعيد ميلاد البرنامج على طريقته الخاصه ، وهي تخصيص حلقه كامله للرعب باعتباره ركنا اساسيا من البرنامج ، بالتزامن مع الاحتفالات العالميه بعيد الهلع او الهالووين .
ويقدم يونس خلال الحلقه قصة رعب جديده ، وتجارب حقيقيه مرعبه يروريها على لسان اصحابها ، بالاضافه لفقرة ملفات سريه سريعه التي يستعرض من خلالها وقائع مرعبه حقيقيه موثقه عبر التاريخ .
يذكر ان برنامج كلام معلمين قد أذيع لأول مره على الراديو 9090 منتصف ليلة 3 نوفمبر 2015 ، ويُكمل البرنامج عامه الثالث خلال أيام .