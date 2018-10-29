الأربعاء.. أحمد يونس يحتفل بعيد ميلاد "كلام معلمين" على 9090

يحتفل الاعلامي أحمد يونس بعيد ميلاد برنامجه الاذاعي "كلام معلمين" المذاع على الراديو 9090 للسنه الثالثه على التوالى.





وذلك بمجموعة حلقات خاصه يبداها بحلقه بعنوان "هالووين كلام معلمين " يوم الأربعاء القادم





حيث قرر يونس الاحتفال بعيد ميلاد البرنامج على طريقته الخاصه ، وهي تخصيص حلقه كامله للرعب باعتباره ركنا اساسيا من البرنامج ، بالتزامن مع الاحتفالات العالميه بعيد الهلع او الهالووين .





ويقدم يونس خلال الحلقه قصة رعب جديده ، وتجارب حقيقيه مرعبه يروريها على لسان اصحابها ، بالاضافه لفقرة ملفات سريه سريعه التي يستعرض من خلالها وقائع مرعبه حقيقيه موثقه عبر التاريخ .



