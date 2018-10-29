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الأربعاء.. أحمد يونس يحتفل بعيد ميلاد "كلام معلمين" على 9090

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 03:06 م
الأربعاء.. أحمد يونس يحتفل بعيد ميلاد كلام معلمين على 9090
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إسلام سعفان
 
يحتفل الاعلامي أحمد يونس بعيد ميلاد برنامجه الاذاعي "كلام معلمين" المذاع على الراديو 9090 للسنه الثالثه على التوالى.

وذلك بمجموعة حلقات خاصه يبداها بحلقه بعنوان "هالووين كلام معلمين " يوم الأربعاء القادم

حيث قرر يونس الاحتفال بعيد ميلاد البرنامج على طريقته الخاصه ، وهي تخصيص حلقه كامله للرعب باعتباره ركنا اساسيا من البرنامج ، بالتزامن مع الاحتفالات العالميه بعيد الهلع او الهالووين .

ويقدم يونس خلال الحلقه قصة رعب جديده ، وتجارب حقيقيه مرعبه يروريها على لسان اصحابها ، بالاضافه لفقرة ملفات سريه سريعه التي يستعرض من خلالها وقائع مرعبه حقيقيه موثقه عبر التاريخ .

يذكر ان برنامج كلام معلمين قد أذيع لأول مره على الراديو 9090 منتصف ليلة 3 نوفمبر 2015 ، ويُكمل البرنامج عامه الثالث خلال أيام .
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