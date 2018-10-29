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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة الكويتية بختام التعاملات

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 03:05 م
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة الكويتية بختام التعاملات
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نيفين سمير
 

تراجعت المؤشرات الكويتية جماعياً في ختام تعاملات اليوم الاثنين، حيث هبطت مؤشرات السوق الثلاثة، العام والأول والرئيسي، بنفس النسبة البالغة 0.02%.

وسجلت مؤشرات 6 قطاعات انخفاضاً اليوم يتصدرها التأمين بواقع 1.04%، فيما ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات أخرى بصدارة الخدمات الاستهلاكية بنمو نسبته 3.14%.

وجاء سهم "التمدين العقارية" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بالبورصة بانخفاض نسبته 10%، فيما تصدر سهم "الخليجي" القائمة الخضراء مُرتفعاً بنحو 25.5%.

وتقلصت سيولة البورصة اليوم 27% إلى 9.84 مليون دينار مقابل 13.47 مليون دينار بالأمس، كما تراجعت أحجام التداول 13.1% إلى 52.9 مليون سهم مقابل 60.86 مليون سهم بجلسة الأحد.

وحقق سهم "بنك الخليج" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.18 مليون دينار مُتراجعاً 0.75%، فيما تصدر سهم "الخليجي" نشاط الكميات بواقع 7 ملايين سهم.

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