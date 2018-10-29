ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

جورجيا: الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية فى موعد أقصاه 2 ديسمبر

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 03:03 م
جورجيا: الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية فى موعد أقصاه 2 ديسمبر
انتخابات - أرشيفية
طباعة
وكالات
 
أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية فى جورجيا تامارا جيوانيا، اليوم الاثنين، أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الجورجية ستجرى فى موعد أقصاه الثانى من شهر ديسمبر المقبل.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن جيوانيا قولها فى تصريح للصحفيين: أنه كما تبين من النتائج الأولية للانتخابات، التى أُجريت أمس الأحد، فإنه سيتم عقد جولة ثانية من الانتخابات.

ومن المقرر أن تُجرى جولة الانتخابات الثانية بعد أسبوعين من إعلان نتائج انتخابات الجولة الأولى النهائية.

المزيد عن: موعد أقصاه 2 ديسمبر مسئولة جورجية جورجيا الجولة الثانية الانتخابات الرئاسية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
21:30
-
انتر ميلان
كأس زايد للأندية الأبطال
الإسماعيلي - مصر
-
x
19:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السعودية
-
x
19:00
-
النفط - العراق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/29/2018 3:10:01 PM