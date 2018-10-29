جورجيا: الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية فى موعد أقصاه 2 ديسمبر

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية فى جورجيا تامارا جيوانيا، اليوم الاثنين، أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الجورجية ستجرى فى موعد أقصاه الثانى من شهر ديسمبر المقبل.





ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن جيوانيا قولها فى تصريح للصحفيين: أنه كما تبين من النتائج الأولية للانتخابات، التى أُجريت أمس الأحد، فإنه سيتم عقد جولة ثانية من الانتخابات.





ومن المقرر أن تُجرى جولة الانتخابات الثانية بعد أسبوعين من إعلان نتائج انتخابات الجولة الأولى النهائية.



