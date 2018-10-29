فولكس فاجن تدخل في منافسة مع رينو وهيونداي بإطلاق هذه السيارة!

تدخل شركة "فولكس فاجن" في منافسة شرسة مع رينو Captur وهيونداي Kona، بعد إطلاقها سيارة T-Cross الجديدة





وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارة الأراضي الوعرة الجديدة تستند من الناحية التقنية إلى السيارة Polo الجديدة، وتأتي بطول 11ر4 متر مع خلوص أرضي مرتفع وتجهيزات متنوعة بمقصورة السيارة؛ حيث يمكن تحريك المقاعد الخلفية بمقدار 14 سم، وهو ما يؤدي إلى زيادة سعة الحمولة بصندوق الأمتعة من 385 إلى 455 لترا، وفي حالة طي مساند الظهر بالمقاعد الخلفية، فإن سعة الحمولة تصل إلى 1281 لترا.





وعلى الرغم من مظهر الأراضي الوعرة، الذي تمتاز به سيارة فولكس فاجن T-Cross الجديدة، إلا أنه لا يتوفر لها محركات دفع رباعي، وتوفر الشركة الألمانية لسيارتها الجديدة ثلاثة محركات بنزين بسعة تتراوح من 0ر1 إلى 5ر1 لتر وبقوة من 70 كيلووات/95 حصان إلى 110 كيلووات/150 حصان.





وتضم الباقة أيضا محرك ديزل بسعة 6ر1 لتر وبقوة 70 كيلووات/95 حصان، ويتم نقل قوة جميع المحركات إلى العجلات الأمامية، وهو ما يعمل على خفض معدلات استهلاك الوقود، وتنطلق سيارة فولكس فاجن T-Cross الجديدة بسرعة قصوى تصل إلى 220 كلم/س.





وتوفر شركة فولكس فاجن لسيارتها الجديدة العديد من التجهيزات الإضافية مثل لوحة عدادات رقمية والعديد من أنظمة المساعدة مثل مساعد الحفاظ على المسار ونظام مراقبة النطاق المحيط بالسيارة مع وظيفة الكبح في حالات الطوارئ.



